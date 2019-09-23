Президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти. Глава государства подписал важный закон и сделал публичное заявление.

Президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти. Глава государства подписал важный закон и сделал публичное заявление.Лидер Незалежной поставил свою подпись под принятым недавно Верховной радой законе об импичменте главы государства. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении к украинцам, опубликованном в официальном телеграм-канале.Президент призвал граждан "стать основателями новой Украины". "Я начинаю с себя и подписываю принятый парламентом закон об импичменте президента", – объявил .Законопроект детально определяет процедуру импичмента. Для этого необходима воля большинства депутатов Верховной рады.Парламентарии должны определиться с претензиями к президенту, после чего создается специальная комиссия по расследованию предъявленных ему обвинений. В ее состав должны войти депутаты от каждой фракции, а также прокурор и следователь.Эксперты полагают, что опасаться Владимиру Зеленскому нечего. Верховная рада находится под полным контролем главы государства. Большинство депутатов – члены пропрезидентской фракции "Слуга народа".Таким образом, вероятность импичмента приближается к нулю. Как отметил политолог Николай Спиридонов, поскольку нормативно-правовой акт внес сам президент, логично предположить, что угрозы для него закон не несет.