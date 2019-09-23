Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался на действия России, которая якобы мешает проведению учений НАТО в Черном море. От российской стороны высокопоставленный американский военный получил весьма сдержанный, но исчерпывающий ответ.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес пожаловался на действия России, которая якобы мешает проведению учений НАТО в Черном море. От российской стороны высокопоставленный американский военный получил весьма сдержанный, но исчерпывающий ответ.Заявления о "российской угрозе" стали для западных, в первую очередь – американских, политиков способом добиться желаемого. В частности, военные используют этот демагогический прием для того, чтобы убедить общество в необходимости закупок нового вооружения и циклопических трат на оборонную сферу.Слова Бена Ходжеса исключением из этого правила не стали, уверены эксперты. "Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки", – цитирует первого заместителя главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 годы, адмирал Игорь Касатонов и вовсе поймал американского военного на незнании реалий, о которых тот говорит. "Вообще-то Черное море – это море русское, это древнее название, но и современное и на всю оставшуюся жизнь. Поэтому если обиделся американский адмирал, это нормально, ничего страшного", – цитирует его .Адмирал добавил, что Россия не проводит своих учений в Мексиканском заливе или Карибском море. Поэтому и американским военным стоит спокойнее воспринимать сложности при маневрировании поблизости от российских рубежей, отметил он."Мы в своей зоне в своем море делаем, что нам надо. Международного соглашения и международного права не нарушаем. Поэтому ему надо просто ознакомиться с географией поподробнее и понимать все эти вопросы", – дал Игорь Касатонов совет Бену Ходжесу.