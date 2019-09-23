Поклонники передачи Что? Где? Когда? забросали производящую ее компанию ТВ-игра и Первый канал письмами с просьбой вернуть в интеллектуальный клуб оскандалившегося Александра Друзя. И они были услышаны.

Поклонники передачи "Что? Где? Когда?" забросали производящую ее компанию "ТВ-игра" и Первый канал письмами с просьбой вернуть в интеллектуальный клуб оскандалившегося Александра Друзя. И они были услышаны."Осенние игры "Что? Где? Когда?" пройдут в прямом эфире на Первом канале по субботам, – заявили в "ТВ-игра. – Против телезрителей сыграют пять команд Клуба. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в Зимней серии и бороться за игру в Финале года".Сообщили там и о судьбу Александра Друзя. "Учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, принято решение о возвращении Александра Друзя в Клуб, – говорится в . – Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова"."Дни.ру" связались с Первым каналом с просьбой прокомментировать от заявление производителя."Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", – ответили на каналеНОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ