Певица Нюша считается обладательницей завидной фигуры. Чтобы поддерживать форму, звезда соблюдает строгую диету и ходит в спортзал. Однако иногда она все же срывается и устраивает себе разгрузочные дни. О запрещенном питании артистка рассказала в личном микроблоге.

Певица Нюша считается обладательницей завидной фигуры. Чтобы поддерживать форму, звезда соблюдает строгую диету и ходит в спортзал. Однако иногда она все же срывается и устраивает себе разгрузочные дни. О запрещенном питании артистка рассказала в личном микроблоге.На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, исполнительница сидит в кресле, слушает музыку и ест пиццу, в то время как команда стилистов занимается ее прической. "Поймали-таки с запрещенкой", – подписала ролик Нюша.Поклонники оценили юмор и искренность звезды. "Обжора! Нюша, ты сногсшибательна", "Любимый хомячок", "Такая прикольная", "Тебе это не повредит. Ты всегда прекрасна", – отметили очарованные комментаторы.Среди восторженных комментариев нашлись и негативные. Многие пользователи раскритиковали певицу за то, что она вертится в кресле и мешает стилистам работать. "Вообще нет уважения к чужому труду", "Мне прямо стилистов жалко, имейте хоть немного уважения", – выразили мнение возмущенные подписчики.Ранее исполнительница разместила откровенный кадр, где она позирует в желтом бикини и джинсовых шортах. Дерзкий образ артистка дополнила солнцезащитными очками. Поклонники пришли в восторг от фигуры ."Ты как летнее, лучистое солнышко!", "Мне хотелось бы иметь такие же красивые ножки, как у тебя", – поделились мыслями пользователи.