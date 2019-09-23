Одного из медвежат, перешедших летом российско-эстонскую границу, отправят в Марий Эл. Сейчас нелегала Прошу, пойманного на территории Эстонии, содержат в Таллинском зоопарке.

Одного из медвежат, перешедших летом российско-эстонскую границу, отправят в Марий Эл. Сейчас "нелегала" Прошу, пойманного на территории Эстонии, содержат в Таллинском зоопарке.Как рассказал ГТРК "Марий Эл" директор зоопарка Тийт Маран, на то, чтобы начать процесс отправки животного, уйдет не меньше месяца. Перед тем, как вернуться в естественных условия обитания, медвежонка будут держать в карантине. Известно, что второго медвежонка, сестру Проши - Полю, все еще не поймали.Напомним, два медвежонка из Псковской области перешли эстонскую границу в июне этого года. Зверей заметили в Валгаском уезде. Одного из них поймали. После чего российские экологи попросили министра окружающей среды Эстонской Республики Рене Кокка оказать всестороннюю помощью в защите этих животных, содержавшихся на торопецкой биостанции по реабилитации медвежат-сирот "Чистый лес", с их дальнейшим возвращением в природу.