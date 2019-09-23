Глава ОМВД России по городу Анапе уволен после скандала с изнасилованием несовершеннолетней спортсменки. Кроме того, должности лишился и его помощник.

Глава ОМВД России по городу Анапе уволен после скандала с изнасилованием несовершеннолетней спортсменки. Кроме того, должности лишился и его помощник.Всего же без работы остались 11 человек, в т.ч. и двое основных подозреваемых в совершении преступления – 26-летний Рустам Наниз и 28-летний Леонид Паланчук.В пресс-службе ОМВД, как издание Life, прокомментировали ситуацию с разбирательством так: "Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители"Напомним, что инцидент произошел в конце августа. Полицейские по городским пляжам, где натолкнулись на юную волейболистку, отдыхавшую в компании неизвестного молодого человека. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.В интернете бродит множество слухов по теме, но как бы то ни было, парня полицейские отпустили довольно быстро, а вот со спортсменкой решили провести серьезный разговор. Они стращали ее арестом и многим другим. Впрочем, служители правопорядка были готовы отпустить ее, если та окажет им услуги интимного характера.Об инциденте сообщил тренер девушки, когда та вернулась на базу. Он начал отчитывать свою подопечную, тогда спортсменка и рассказала ему о произошедшем.