Бывший слесарь - ремонтник, а ныне кандидат экономических наук, доцент ВЛГУ не только летает сам, но и учит авиамоделированию камешковских мальчишек.

Даже слесарь может стать пилотом. Это не просто совет, это биография, рассказывает Алексей Андрианов. Здесь, на Камешковском аэродроме, бывший слесарь - ремонтник, а ныне кандидат экономических наук, доцент ВЛГУ практически живет.В жизни Алексея - много виражей. Работа на заводе, служба в армии, Афганистан. Затем - резкий крен и приземление в кресло депутата. Но какие бы повороты не совершала судьба, страсть к полетам оставалась неизменной. Сейчас Алексей полностью погружен в любимое дело. Почти каждый день поднимается в небо. Никогда не отказывает, если просят помочь в поисковых работах. Сейчас у Алексея три самолета - маленькое авиазвено, смеется летчик. Залез в кредиты, не смог отказать в удовольствии. Но Алексей не только сам летает, но и учит авиамоделированию камешковских мальчишек. Для этого создал клуб "Штурман". На вопрос, когда он все успевает, отвечает философски .Алексей Андрианов: "Чингисхан еще говорил, я постоянно думаю над тем, где моё место в этом потоке, то есть в потоке ресурсов. Если ты знаешь своё место, умеешь считать, веришь звёздам, а никому попало, тогда ты успеваешь всё делать."В Клубе" Штурман" каждый мечтает стать лётчиком. Но путь к заветной мечте начинается с этих картонных самолетиков. Модели не пылятся на полках - ребята постоянно участвуют в соревнованиях авиамоделистов.Виктор и Ольга Клюшкины, ученики клуба "Штурман": "Когда мы конструируем самолёты, у нас повышается опыт , и когда мы вырастим, мы будем собирать самолёты уже побольше."Для Ивана этап картонных летательных аппаратов пройден. Сейчас он ремонтирует уже собственный авиашут. Полететь на нём планирует летом, как только сдаст ЕГЭ. Кстати, поступать собирается не куда-нибудь, а только в лётное!Иван Гаврилов ученик клуба "Штурман": "Хотелось бы уже связать с этим жизнь. Или в авиационное, или на пилота, или на самолёто-, вертолетостроение"Конечно, лётная погода - верный признак того, что журналисты ГТРК "Владимир" попросят покатать на самолёте. Только самих журналистов хватило лишь на просьбу. Полетел водитель- Сергей Тесаков.Полёт прошёл прекрасно, впечатлений море. Еще одного человека заразил небом, говорит Алексей. Значит, день опять прошел не зря.Нина Глизница, Максим Котов, "Вести-Владимир".