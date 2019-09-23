Русфонд объявил сбор денег на лечение трехлетнего Тимофея. У него тотальный акушерский паралич одной руки - осложнение после трудных родов. Необходимо несколько операций, чтобы вернуть подвижность кисти. Ребенка готовы прооперировать опытные хирурги из Ярославля, но у семьи нет требуемой суммы. Как можно помочь?

Русфонд объявил сбор денег на лечение трехлетнего Тимофея. У него тотальный акушерский паралич одной руки — осложнение после трудных родов. Необходимо несколько операций, чтобы вернуть подвижность кисти. Ребенка готовы прооперировать опытные хирурги из Ярославля, но у семьи нет требуемой суммы. Как можно помочь?Левая рука трехлетнего Тимофея почти обездвижена. Пальчики не сгибаются, ладонь вывернута наружу. Все это — последствия родовой травмы."Роды были очень сложные, и понимание пришло только тогда, когда я увидела его уже в больнице, с рукой. Это было полное непонимание того, что происходит, это был шок, стресс", — вспоминает мама Тимофея Семенова Наталья Шкваровская.Тимофей родился крупным — почти шесть килограммов. Врачам пришлось его выталкивать. Жизнь малыша спасли, но руку повредили. В итоге — тотальный акушерский паралич слева. Бесконечные процедуры, которые мальчику проводили в больнице, нужного результата не дали. Помочь могут только поэтапные операции в Ярославской клинике."Операции, которые мы планируем, будут направлены на улучшение функции кисти, чтобы у него и пальцы разгибались лучше, и хват кисти становился лучше", — говорит реконструктивный хирург Михаил Новиков.Лечение стоит больших денег — 937 тысяч рублей. У родителей Тимофея таких финансовых возможностей нет.Лечение в этой клинике благодаря пожертвованиям уже прошел маленький Кирилл. В июне мальчик перенес три операции на ноги — у него была врожденная патология. Обе стопы хирурги вывели в ровное положение, сделали операцию по перемещению сухожилий. Теперь Кирилл ходит сам."Мы только сейчас сняли специальную обувь, в которой мы находились целый месяц, и надели ботиночки — бегать! Если бы мы вовремя все это не сделали, Кирюше уже грозило бы дробление косточек, вставление спиц в ножки — это уже более серьезно и страшно все", — говорит мама Кирилла Ирина Житкова.Помочь жить полноценно можно и маленькому Тимофею — для этого достаточно отправить СМС со словом ВЕСТИ/VESTI на короткий номер 5542. За одно сообщение с вашего счета спишут 100 рублей. Каждое из них очень важно для мальчика: мышцы руки уже начали атрофироваться.Шансы восстановить двигательные функции левой руки есть, так, чтобы она ничем внешне не отличалась от правой. Чем раньше начать лечение, тем быстрее пройдет реабилитация.