Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб анонсировал изменения во внешней политике страны после выхода из Евросоюза 31 октября этого года.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб анонсировал изменения во внешней политике страны после выхода из Евросоюза 31 октября этого года. Министр Рааб написал в газете Sunday Telegraph, что Великобритания примент санкции против преследователей журналистов и политических активистов в других странах."Душителям свободы" грозят запрет на въезд в Великобританию, заморозка активов и счетов, пишет ТАСС.Газета считает, что новые ограничения затронут и тех, кто, по мнению Лондона, причастен к отправлению семьи Скрипалей весной прошлого года в Солсбери.Премьер-министр Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб поднимут эту тему на предстоящей в ближайшие дни сессии Генеральной Ассамблеи ООН.