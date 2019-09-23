Бюджет будет профицитным, основные расходы — на социалку. Глава правительства рассказал в понедельник на встрече с президентом о параметрах главного финансового документа.

Бюджет и финансирование нацпроектов стали главными темами рабочей встречи Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Премьер представил президенту прогноз социально-экономического развития, а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.По словам Медведева, бюджет на ближайшие три года будет профицитным и социально ориентированным. "Объем Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время. В этом смысле запас прочности у нас приличный", — отметил глава правительства..В рамках соответствующих нацпроектов в два раза вырастут расходы на здравоохранение: со 160 миллиардов рублей в 2019 году до 320 миллиардов рублей, добавляет ТАСС. Почти на 20% увеличиваются ассигнования на демографию и на образование, более чем 1,5 раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ.