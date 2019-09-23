Лекарства, назначенные врачом, могут стать для россиян бесплатными. Соответствующая поправка готовится в Минздраве.

Лекарства, назначенные врачом, могут стать для россиян бесплатными. Соответствующая поправка готовится в Минздраве. Глава ведомства Вероника Скворцова рассказал о единой цифровой системе амбулаторного лекарственного лечения, которая должна заработать в нашей стране к 2022 году. Пациенты смогут бесплатно или со значительной скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные лечащим врачом.Сейчас медикаменты предоставляются бесплатно только льготным категориям граждан. Список льготников может быть расширен — в числе диагнозов, которые позволят пациенту получать лекарство бесплатно, сердечно-сосудистые недуги (инфаркты, стенокардия), нарушение мозгового кровообращения (инсульт), гипертония, операции на сосудах и другие. Во время такого эксперимента, который проводился в Омске, зафиксировано снижение смертности от сосудистых заболеваний и сокращение числа вызовов скорой помощи.Скворцова также предлагает бесплатно выдавать лекарства детям до 14 лет.