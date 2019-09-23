В центральном матче 7 тура чемпионата Голландии встречались лидеры и главные претенденты на победу в первенстве – ПСВ и Аякс. Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась вничью 1:1.

В центральном матче 7 тура чемпионата Голландии встречались лидеры и главные претенденты на победу в первенстве – ПСВ и "Аякс". Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась вничью 1:1.Гости, в составе которых выделялся Квинси Промес, играли острее. Бывший спартаковец мог забить в конце первого тайма, но не попал в ворота с пяти метров. Но на 63 минуте Квинси исправился и поразил ворота ПСВ.Но хозяева не остались в долгу. На 78 минуте самый юный игрок чемпионата Голландии Мохаммед Ихаттерен вывел Дониэлла Малена на ударную позицию, и тот не оставил шансов вратарю "Аякса" Андре Онана. Встреча завершилась вничью. 1:1. "Аякс" и ПСВ набрали по 14 очков и возглавляют таблицу. Столько же очков и у "Витесса", но команда Леонида Слуцкого провела на один матч больше.