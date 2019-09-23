Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября. Документ опубликован на сайте kremlin.ru.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, который прошел в начале сентября. Документ опубликован на сайте Kremlin.ru.Глава государства поручил обеспечить доступ к международным маршрутам авиакомпаниям, летающим в Дальневосточный федеральный округ по доступным ценам. Правительство должно выполнить поручение до 1 марта 2020 года.Также правительству поручено субсидировать двухпроцентную ипотечную ставку для молодых семей на Дальнем Востоке. Подготовить изменения в законодательство министры должны до 15 декабря.Сельские доктора и учителя в Дальневосточном федеральном округе, которые участвуют в программе "Земский доктор" и "Земский учитель", получат повышенные компенсационные выплаты. В соответствии с поручением президента повышение коэффициента должно увеличить выплаты до 200 процентов. Также до 1 декабря правительству поручается увеличить квоту приема местных жителей на целевое обучение в вузы по востребованным специальностям.Кроме того, президент распорядился разработать меры поддержки на Дальнем Востоке музеев, театров и библиотек, обеспечить финансирование местных высокотехнологичных проектов, и привлекать инвесторов для развития экологического туризма.Отдельное поручение дано министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минздравом: до 15 января они должны разработать планы и предложения по созданию регионального медицинского кластера.