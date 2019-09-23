Рабочая неделя президента Владимира Путина началась в Анкаре, куда он прибыл 16 сентября на встречу лидеров России, Турции и Ирана - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Рабочая неделя президента Владимира Путина началась в Анкаре, куда он прибыл 16 сентября на встречу лидеров России, Турции и Ирана — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. За последние два года это уже пятая по счету встреча на троих. И результаты очевидны. Сотни тысяч беженцев вернулись. Боевики варварского халифата уничтожены практически на всей территории Сирии. Террористы остались лишь в Идлибской зоне.Крепко сжатыми кулаками Путин слегка несколько раз ударяет по столу. На саммитах столь высокого уровня любой кадр может многое рассказать об атмосфере переговоров.Хасан Рухани обмахивается листом с текстом — ему здесь душно. Да и начиналась встреча через считаные часы после очередного резкого обострения ситуации вокруг его страны.Кортеж президента Ирана буквально влетает на территорию. После атаки дронов на нефтезаводы в Саудовской Аравии и американских обвинений саммит во многом приобрел характер экстренного.Двусторонние встречи — это сверка позиций перед трехсторонним саммитом. Встречу проводят в старинном турецком дворце — низкие потолки и очень большие люстры.Прямо в момент этой встречи из Вашингтона продолжали сыпаться обвинения в адрес Ирана по поводу событий в Саудовской Аравии. Как выяснилось, президенты тему событий в Саудовской Аравии не обсуждали вообще. Но журналисты вопрос, конечно, задали. Путин неожиданно для всех цитирует Коран: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами. Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями. И вы стали братьями по его же милости".Турецкий президент публично сказал очень важные для России слова. Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Мы сделали акцент на полной реализации Сочинского меморандума".Главная новость саммита — формирования Конституционного комитета по Сирии завершено. Теперь важно, чтобы он начал полноценную работу. И — что еще важнее — чтобы он работал независимо."Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы участники этого процесса, то есть сами сирийцы, были связаны по рукам и ногам внешними силами", — подчеркнул Владимир Путин.Это был уже пятый подобный саммит. Но он, похоже, помог сделать значительный шаг к тому, чтобы распутать сирийской клубок.