Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам Второго международного форума онкологии и радиологии. Российский лидер подчеркнул, что борьба с раком является ключевым направлением для отечественного здравоохранения.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму гостям и участникам Второго международного форума онкологии и радиологии. Российский лидер подчеркнул, что борьба с раком является ключевым направлением для отечественного здравоохранения.С 23 по 27 сентября в Москве проходит Второй международный форум онкологии и радиологии. Традиционная встреча врачей, ученых и других специалистов из разных стран направлена на решение задач самого широкого спектра."Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний – сегодня это вызов для всего человечества", – заметил Владимир Путин в своей приветственной телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России. Он подчеркнул, что прорыв в борьбе с раком возможен только при условии широкой международной кооперации и благодаря обмену лучшими клиническими практиками.Материал дополняется.