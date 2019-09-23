Этой осенью в Белоруссии пройдут очередные парламентские выборы. Многие из тех, кто идут во власть, не разделяет политики президента Александра Лукашенко. Эксперт рассказал, чего опасается Батька больше всего.

Этой осенью в Белоруссии пройдут очередные парламентские выборы. Многие из тех, кто идут во власть, не разделяет политики президента Александра Лукашенко. Эксперт рассказал, чего опасается Батька больше всего.О настроениях жителей республики в преддверии выборов рассказал глава оппозиционного Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Политик ведет активную предвыборную кампанию, со сбором подписей он объехал Гродно, Барановичи, Брест, Лиду и другие города страны."Лукашенко должен уйти" – так Статкевич характеризует настроение людей на местах. Однако сочувствующих гораздо больше, чем тех, кто готов поставить подпись, сожалеет политик.Многие белорусы наблюдают за митингами и пикетами оппозиции со стороны, сказал лидер Конгресса в беседе с порталом Charter97.org. "Эти люди тоже поддерживают лозунг "Лукашенко должен уйти", но думают, что если выйти сейчас с ним – из-под земли выскочит ОМОН", – пояснил Статкевич.По словам Статкевича, люди не понимают, что сейчас боится больше, чем когда-либо. Запад установил для белорусского лидера "красные флажки", за которые он боится зайти, уверен политик.Ранее сообщалось, что США и Евросоюз поставили Лукашенко условие для нормализации отношений. Якобы Батька должен допустить в парламент оппозиционно настроенных кандидатов и националистов.Выборы в законодательное собрание республики состоятся в ноябре. А в августе следующего года пройдут президентские выборы. Скорее всего, пойдет на новый срок.