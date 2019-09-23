Отец Жанны Фриске Владимир Борисович прокомментировал состояние тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк. При этом мужчина вспомнил, как развивалась болезнь у певицы.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович прокомментировал состояние тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк. При этом мужчина вспомнил, как развивалась болезнь у певицы.В студии ток-шоу "Звезды сошлись" собрались знаменитости, чтобы поддержать Анастасию Заворотнюк и проанализировать, что могло стать причиной ее недуга. Болезнь артистки сравнивают с раком, от которого умерла Жанна Фриске в 2015 году. Поэтому вполне логичным оказалось появление отца ныне покойной артистки Владимира Борисовича Фриске.Он отметил, что болезнь дочери развивалась стремительно. Самое интересное, что незадолго до родов Жанна прошла полное обследование, в том числе и МРТ, и не было выявлено никаких аномалий. "У нее все это развилось где-то с 7 апреля по 7 июня 2013 года. Буквально за два месяца. Первые симптомы такие. Она начала путать небо с землей. Потом она зашла в воду и чуть не утонула. Говорила матери: "Я чуть не утонула". Она очень сильно хотела спать. Закрывала все окна и ложилась спать. Она пряталась от света. И у нее начались сильные головные боли. Таблетки и уколы не помогали. Сознание она потеряла 24 июня, и ее забрала скорая помощь", – рассказал Владимир Борисович.Материал дополняется