Отец Жанны Фриске Владимир Борисович прокомментировал состояние тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк. При этом мужчина вспомнил, как развивалась болезнь у певицы.
Отец Жанны Фриске Владимир Борисович прокомментировал состояние тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк. При этом мужчина вспомнил, как развивалась болезнь у певицы.
В студии ток-шоу "Звезды сошлись" собрались знаменитости, чтобы поддержать Анастасию Заворотнюк и проанализировать, что могло стать причиной ее недуга. Болезнь артистки сравнивают с раком, от которого умерла Жанна Фриске в 2015 году. Поэтому вполне логичным оказалось появление отца ныне покойной артистки Владимира Борисовича Фриске.
Он отметил, что болезнь дочери развивалась стремительно. Самое интересное, что незадолго до родов Жанна прошла полное обследование, в том числе и МРТ, и не было выявлено никаких аномалий. "У нее все это развилось где-то с 7 апреля по 7 июня 2013 года. Буквально за два месяца. Первые симптомы такие. Она начала путать небо с землей. Потом она зашла в воду и чуть не утонула. Говорила матери: "Я чуть не утонула". Она очень сильно хотела спать. Закрывала все окна и ложилась спать. Она пряталась от света. И у нее начались сильные головные боли. Таблетки и уколы не помогали. Сознание она потеряла 24 июня, и ее забрала скорая помощь", – рассказал Владимир Борисович.
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