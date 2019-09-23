Отец Жанны Фриске Владимир Борисович прокомментировал состояние тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк. При этом мужчина вспомнил, как развивалась болезнь у певицы.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович прокомментировал состояние тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк. При этом мужчина вспомнил, как развивалась болезнь у певицы.В студии ток-шоу "Звезды сошлись" собрались знаменитости, чтобы поддержать Анастасию Заворотнюк и проанализировать, что могло стать причиной ее недуга. Болезнь артистки сравнивают с раком, от которого умерла Жанна Фриске в 2015 году. Поэтому вполне логичным оказалось появление отца ныне покойной артистки Владимира Борисовича Фриске.Он отметил, что болезнь дочери развивалась стремительно. Самое интересное, что незадолго до родов Жанна прошла полное обследование, в том числе и МРТ, и не было выявлено никаких аномалий. "У нее все это развилось где-то с 7 апреля по 7 июня 2013 года. Буквально за два месяца. Первые симптомы такие. Она начала путать небо с землей. Потом она зашла в воду и чуть не утонула. Говорила матери: "Я чуть не утонула". Она очень сильно хотела спать. Закрывала все окна и ложилась спать. Она пряталась от света. И у нее начались сильные головные боли. Таблетки и уколы не помогали. Сознание она потеряла 24 июня, и ее забрала скорая помощь", – рассказал Владимир Борисович.Он признался, что много передумал за все это время. Своими умозаключениями он поделился со зрителями и гостями в студии. "Возможно, у Жанны уже были какие-то симптомы, но их просто не увидели. Был какой-то толчок для развития опухоли. А когда через два месяца ее привезли в больницу, опухоль была уже четыре сантиметра", – поведал Фриске.Что касается Анастасии Заворотнюк, то, по его словам, он узнал о болезни артистки в июле. Он отметил, что симптомы у нее такие, "как у Жанны". "Если это глиобластома, то она неизлечима. У Жанны она была второй-третьей степени, а здесь уже четвертая", – констатировал Фриске.Владимир Борисович отметил, что если диагноз Анастасии Заворотнюк верен, и речь идет о глиобластоме, то спасти ее невозможно. Он рассказал, что, когда у Жанны была четвертая стадия, она "ушла в кому" и уже не выходила из нее. Фриске поделился воспоминанием: "Когда дочка лежала совсем, то к ней подошел сын Платон. Он дотронулся до нее. А у нее на пальце был аппарат. И он сразу стал показывать учащенный пульс. Она чувствовала, когда ребенок к ней подходил".Младшая сестра Жанны Наталья убеждена, что Анастасию Заворотнюк может спасти только поддержка семьи. "Это очень тяжело, но, я думаю, что она выкарабкается", – выразила надежду Наталья Фриске.