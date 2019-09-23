Опубликованы сведения об убийцах шансонье Михаила Круга. Сейчас, спустя почти 17 лет после гибели певца, уголовное дело раскрыто – его убили во время подставного ограбления для привязки к банде Тверские волки. Кто они – хладнокровная группировка, державшая в страхе весь регион?

Опубликованы сведения об убийцах шансонье Михаила Круга. Сейчас, спустя почти 17 лет после гибели певца, уголовное дело раскрыто – его убили во время подставного ограбления для привязки к банде "Тверские волки". Кто они – хладнокровная группировка, державшая в страхе весь регион?ОПГ основали Александр Костенко по кличке Лом и Анатолий Осипов – "Волк". В последствии, именно из-за этого прозвища банда получит свое основное название. В группировке власть разделилась таким образом – Лом был головой преступного проекта, а Волк – исполнителем. Всего в постоянный состав входило шесть человек. Они часто устраивали показательные расправы, чтобы взять регион под свой контроль.Сперва ОПГ убивала глав поселений, чтобы сажать на их места "своих людей". Так они расправились с Игорем Жигановым – смотрящим поселка Максатиха. Далее они убили местного авторитета Жилова, чтобы заполучить лакомый кусочек – отрезок трассы Москва-Санкт-Петербург.Новость дополняется