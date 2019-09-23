Опубликованы сведения об убийцах шансонье Михаила Круга. Сейчас, спустя почти 17 лет после гибели певца, уголовное дело раскрыто – его убили во время подставного ограбления для привязки к банде Тверские волки. Кто они – хладнокровная группировка, державшая в страхе весь регион?
Опубликованы сведения об убийцах шансонье Михаила Круга. Сейчас, спустя почти 17 лет после гибели певца, уголовное дело раскрыто – его убили во время подставного ограбления для привязки к банде "Тверские волки". Кто они – хладнокровная группировка, державшая в страхе весь регион?
ОПГ основали Александр Костенко по кличке Лом и Анатолий Осипов – "Волк". В последствии, именно из-за этого прозвища банда получит свое основное название. В группировке власть разделилась таким образом – Лом был головой преступного проекта, а Волк – исполнителем. Всего в постоянный состав входило шесть человек. Они часто устраивали показательные расправы, чтобы взять регион под свой контроль.
Сперва ОПГ убивала глав поселений, чтобы сажать на их места "своих людей". Так они расправились с Игорем Жигановым – смотрящим поселка Максатиха. Далее они убили местного авторитета Жилова, чтобы заполучить лакомый кусочек – отрезок трассы Москва-Санкт-Петербург.
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