Артистка вместе с семьей отправилась во Францию. Мария Кожевникова исполнит мечту детства.

Артистка вместе с семьей отправилась во Францию. Мария Кожевниковаисполнит мечту детства.В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала снимки,которые сделаны на борту самолета. Сначала звезда позирует одна, а послев обнимку с одним из сыновей. Артистка появилась перед камерой без макияжа и с растрепавшейся прической.Ниже Мария Кожевникова призналась, что впервые летит такдалеко с наследниками. Артистка планирует познакомить отпрысков с Парижем, атакже исполнить собственную мечту детства – посетить Диснейлэнд."Я понял, дети это предлог", сказал мой муж 😂Конечно, сны мне уже про это давно не сняться, но мы же все родом из детства:) (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – добавила артистка.Напомним, Мария Кожевникова шесть лет назад обвенчалась сбизнесменом Евгением Васильевым. Однако до ЗАГСа пара так и не дошла. Отпредпринимателя артистка родила сыновей – Ивана, Максима и Василия.Ранее артистка говорила, что именно из-за хлопот с детьмитак и не зарегистрировала отношения с возлюбленным. мечтает опышной свадьбе, однако времени на подготовку праздника у нее пока нет."Мне очень хотелось, чтобы наши дети родились в венчанномбраке. Что касается регистрации, конкретно штамп в паспорте меня не прельщает,а вот красивая свадьба и роспись – да, и она обязательно у нас ещебудет..." – писала в микроблоге.