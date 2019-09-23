Артистка вместе с семьей отправилась во Францию. Мария Кожевникова
исполнит мечту детства.
Артистка вместе с семьей отправилась во Францию. Мария Кожевникова
исполнит мечту детства.
В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала снимки,
которые сделаны на борту самолета. Сначала звезда позирует одна, а после
в обнимку с одним из сыновей. Артистка появилась перед камерой без макияжа и с растрепавшейся прической.
Ниже Мария Кожевникова призналась, что впервые летит так
далеко с наследниками. Артистка планирует познакомить отпрысков с Парижем, а
также исполнить собственную мечту детства – посетить Диснейлэнд.
"Я понял, дети это предлог", сказал мой муж 😂
Конечно, сны мне уже про это давно не сняться, но мы же все родом из детства:) (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – добавила артистка.
Напомним, Мария Кожевникова шесть лет назад обвенчалась с
бизнесменом Евгением Васильевым. Однако до ЗАГСа пара так и не дошла. От
предпринимателя артистка родила сыновей – Ивана, Максима и Василия.
Ранее артистка говорила, что именно из-за хлопот с детьми
так и не зарегистрировала отношения с возлюбленным. мечтает о
пышной свадьбе, однако времени на подготовку праздника у нее пока нет.
"Мне очень хотелось, чтобы наши дети родились в венчанном
браке. Что касается регистрации, конкретно штамп в паспорте меня не прельщает,
а вот красивая свадьба и роспись – да, и она обязательно у нас еще
будет..." – писала в микроблоге.