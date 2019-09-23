Вокалист Леонид Агутин рассказал о неожиданном таланте
Анжелики Варум. Как выяснилось, певица отлично играет в карты.
Вокалист Леонид Агутин рассказал о неожиданном таланте
Анжелики Варум. Как выяснилось, певица отлично играет в карты.
По словам Агутина, его супруга – профессионал в
покере. Вокалистка и сегодня играет на деньги. Анжелика Варум приносит домой
неплохие выигрыши.
"Она у меня очень азартная. Я с ней в карты не играю ни в
коем случае. Это бесполезно. Она катает профессионально. Так вот идет в
компанию, где 10-12 здоровенных мужиков. Они виски пьют, сигары курят. Она одна
маленький цыпленок сидит. Раздевает их на деньги и приходит с ними домой", -
поведал Леонид Агутин в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Вокалистка не скрывает, что обожает карточные игры. Знаменитость
увлеклась ими еще в 90-е. Анжелика Варум знаток не только покера, но и преферанса.
"Самый крупный выигрыш? Не скажу. Это было прибыльно, но
очень нервно и утомительно. Никаких денег не стоит", – сказала зазноба .
Отметим, что любовь к азартным играм есть не только у . Лев Лещенко играет с супругой в карты по утрам. Таким образом,
звезда "включает мозги" перед работой.
О любви к казино говорила и певица Лолита Милявская. "Я
переиграла во всех забегаловках, когда в нашей стране это еще было можно. Было
такое, что им даже нечем было рассчитываться. Я где-то поиграла, а они мне
потом деньги в Москву передавали", – рассказывала певица в интервью.