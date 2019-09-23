Вокалист Леонид Агутин рассказал о неожиданном таланте Анжелики Варум. Как выяснилось, певица отлично играет в карты.

Вокалист Леонид Агутин рассказал о неожиданном талантеАнжелики Варум. Как выяснилось, певица отлично играет в карты.По словам Агутина, его супруга – профессионал впокере. Вокалистка и сегодня играет на деньги. Анжелика Варум приносит домойнеплохие выигрыши."Она у меня очень азартная. Я с ней в карты не играю ни вкоем случае. Это бесполезно. Она катает профессионально. Так вот идет вкомпанию, где 10-12 здоровенных мужиков. Они виски пьют, сигары курят. Она однамаленький цыпленок сидит. Раздевает их на деньги и приходит с ними домой", -поведал Леонид Агутин в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.Вокалистка не скрывает, что обожает карточные игры. Знаменитостьувлеклась ими еще в 90-е. Анжелика Варум знаток не только покера, но и преферанса."Самый крупный выигрыш? Не скажу. Это было прибыльно, ноочень нервно и утомительно. Никаких денег не стоит", – сказала зазноба .Отметим, что любовь к азартным играм есть не только у . Лев Лещенко играет с супругой в карты по утрам. Таким образом,звезда "включает мозги" перед работой.О любви к казино говорила и певица Лолита Милявская. "Япереиграла во всех забегаловках, когда в нашей стране это еще было можно. Былотакое, что им даже нечем было рассчитываться. Я где-то поиграла, а они мнепотом деньги в Москву передавали", – рассказывала певица в интервью.