Самогон может стать мерилом состояния экономики в России. Универсальным индикатором самопальный алкогольный напиток может стать, если будет принята инициатива экспертов Финансового университета при правительстве России.

Самогон может стать мерилом состояния экономики в России. Универсальным индикатором самопальный алкогольный напиток может стать, если будет принята инициатива экспертов Финансового университета при правительстве России. Они полагают, что при ухудшении экономической ситуации в стране население массово переходит с качественного и дорогого алкоголя на доступные суррогаты, как собственного производства, так и купленного с рук.Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец проводит прямые параллели между ухудшением экономической обстановки и количеством производимого и потребляемого алкоголя в стране. Рост потребления самогона указывает на снижение реальных доходов граждан, а уменьшение — на повышение платежеспособности, указывают эксперты.Между тем, анализ показал несовершенность этой методики. В крупных городах менее 5% населения признались в том, что знакомы с фактами изготовления самопального алкоголя. А о фактах его реализации заявили менее процента опрошенных.