В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по регби. В программе понедельника, 23 сентября, значился один-единственный матч: в Тойоте состоялось европейское дерби группы D между командами Уэльса и Грузии. Валлийцы уверенно победили – 43:14.

В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по регби. В программе понедельника, 23 сентября, значился один-единственный матч: в Тойоте состоялось европейское дерби группы "D" между командами Уэльса и Грузии. Валлийцы уверенно победили – 43:14.При этом стартовый тайм завершился "сухой" победой Уэльса со счетом 29:0. А вот во второй половине игры будущие победители сделали несколько замен, и грузинская команда смогла добиться ничьей по итогам очередных 45 минут – 14:14, — но в итоге все равно уступила.В этой группе стартовый матч сборная Австралии выиграла у регбистов Фиджи (39:21), так что в квинтете под литерой "D" два лидера – Уэльс (5 очков и разница "+29") и Австралия (5, "+18"). У фиджийцев и грузин по одному поражению, а команда Уругвая пока ни одной игры не провела.