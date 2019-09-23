Региональные бюджеты пополнятся грантами. Федеральные власти выделят часть денег субъектам на конкурсной основе - 50 миллиардов рублей в ближайшие три года разделят между собой регионы, которые успешно выполняют показатели государственных программ.

Региональные бюджеты пополнятся грантами. Федеральные власти выделят часть денег субъектам на конкурсной основе — 50 миллиардов рублей в ближайшие три года разделят между собой регионы, которые успешно выполняют показатели государственных программ.Как сообщает ГТРК "Бурятия", республика также сможет рассчитывать на грант. Бурятия отмечена в проектах "Безопасные и качественные дороги" и "Комфортная городская среда". Однако и для "отстающих" регионов в бюджете страны на три года заложено 7,5 триллионов федеральных рублей на поддержку. Как уточняется на сайте российского правительства, еще более 2 триллионов поступит в регионы для реализации национальных проектов.