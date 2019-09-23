Список Топ-10 классификации Женской теннисной ассоциации после завершения очередной соревновательной недели остался прежним. Лидером рейтинга WTA осталась австралийка Эшли Барти, лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова поднялась на 36-е место.

Список Топ-10 классификации Женской теннисной ассоциации после завершения очередной соревновательной недели остался прежним. Лидером рейтинга WTA осталась австралийка Эшли Барти, лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова поднялась на 36-е место.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Павлюченкова играла в финале крупного турнира в японской Осаке и уступила там хозяйке кортов, двукратной чемпионке турниров "Большого шлема" Наоми Осаке. В результате Анастасия прибавила в рейтинг-листе пять позиций.В списке лучших российских теннисисток второе место занимает Екатерина Александрова (39-я позиция в классификации WTA), далее стоят Дарья Касаткина (43), Вероника Кудерметова (45), Маргарита Гаспарян (55), Анна Блинкова (66), Светлана Кузнецова (69), Анастасия Потапова (73), Наталья Вихлянцева (94), Мария Шарапова (138).Вслед за Барти в Топ-10 стоят Каролина Плишкова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Бьянка Андрееску (Канада), Симона Халеп (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Кики Бертенс (Голландия), Серена Уильямс (США) и Белинда Бенчич (Швейцария).