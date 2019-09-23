Предложение квартир с ремонтом от застройщика достигает 40-50%. Выбирая такие лоты, покупатель старается сэкономить.

Отделка квартир продолжает завоевывать рынок новостроек. Если три года назад ремонт от застройщика можно было встретить только в 12-16% проектах, то сейчас эта цифра существенно выросла. Так, по данным "Метриум", только за год доля квартир с отделкой на первичном рынке столицы выросла на 10%, а число таких квартир - почти на треть. Сегодня на квартиры с ремонтом (white box и под ключ) приходится почти 42% предложения в московских новостройках.Аналогичные цифры называют и в "БЕСТ-Новострой". По подсчетам компании, доля предложения квартир с отделкой в Москве составляет 48%, в Подмосковье еще выше – около 59%.Рост лотов с отделкой отмечают и в "МИЭЛЬ". Сейчас в сегменте доступного жилья доля квартир с чистовой отделкой составляет 45. Если учитывать отделку "под чистовую" (white box), тогда их доля достигает 58%, говорит генеральный директор "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина.Причина столь стремительного увеличения доли квартир с отделкой – высокий спрос на такой формат жилья. Девелоперы в данном случае лишь подстраиваются под запрос покупателей.Саму отделку даже предлагали сделать обязательной для новостроек. С такой инициативой выходил Минстрой РФ. Предполагалось, что требования к такому жилью будут включать в себя чистовую отделку квартиры. Речь шла об установке окон, дверей, выравнивании потолков, подготовке стен, электрической разводке и установке приборов учета и сантехники. При этом, выбор отделочных материалов предлагается согласовывать с собственником на основании каталога, который предлагает застройщики. Однако, пока ремонт от застройщика остается на усмотрение застройщика.Выбор квартир с отделкой в наших проектах постоянно расширяется, с начала года компания вывела 19 корпусов с отделкой, рассказывает директор по маркетингу ГК "Инград" Анна Соколова."Это стало ответом на интерес к данному продукту со стороны покупателей, причем наблюдается он во всех сегментах. Именно поэтому недавно мы впервые представили рынку пул квартир с отделкой премиум-класса, где ранее не было данного предложения", - отмечает эксперт. В целом, по ее словам, спрос на квартиры с отделкой без нее распределяется примерно поровну.Спрос на квартиры с ремонтом от застройщика увеличивается и в Новой Москве. Доля проданных квартир с отделкой в наших проектах растет примерно на 10% в год. Сейчас на них приходится около 35%, рассказывает директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов."Мы ожидаем, что по итогам 2019 года доля квартир с отделкой в структуре продаж превысит 40%", - говорит он.Причем продажи лотов с отделкой еще выше среди инвестиционных квартир (которые приобретаются для перепродажи или под аренду) – около 45%.Доля предложения квартир с отделкой в жилье массового сегмента растет, в наших проектах она занимает от 10 до 30% в зависимости от объекта, добавляет замдиректора департамента продаж ГК "Гранель" Сергей Нюхалов."Увеличение предложения такой опции, как отделка от застройщика, основан на увеличении спроса, за год в наших проектах он вырос на 45%", - отмечает эксперт.Главная причина растущего интереса к квартирам с отделкой со стороны покупателя – по-прежнему возможность сэкономить. По оценкам экспертов, ремонт от застройщика дешевле на 20-30%, чем самостоятельный. Здесь работает эффект масштаба - девелопер закупает материалы оптом и работы бригад из-за огромных объемов также обходятся дешевле."Покупатель все более склонен экономить свое время, деньги и нервы, предпочитая отдать решение ремонтного вопроса на ответственность застройщика. Более того, по нашим данным, отделка от застройщика выходит в среднем на 20-30% дешевле, чем ремонт собственными руками", - говорит Сергей Нюхалов.По данным "Метриум",в среднем кв м отделки white box составляет 10 тыс рублей за кв м, финишная — 20 тыс рублей за кв м. Так, например, за квартиру площадью 40 кв м с white box придется доплатить 400 тыс рублей. Ремонт своими силами, как правило, сильно растягивается и в итоге обходится дороже.Кроме того, отделка уже включена в цену квартиры, тогда как в большинстве случаев на ремонт дополнительно берется потребительский кредит, средняя ставка по которому намного выше ипотечной, добавляет Дмитрий Цветов. Несомненное преимущество и в том, что в квартиру с ремонтом можно въехать на несколько месяцев раньше. Особенно чувствительно это для тех, кто снимает жилье.Лоты без ремонта в основном предпочитают покупатели, нацеленные на минимальный бюджет покупки, а также желающие реализовать собственные дизайнерские решения в новом жилье, говорит директор по маркетингу ГК "Инград".Для самих застройщиков "отделка" – это возможность расширить продуктовую линейку, на самом ремонте они не зарабатывают."Прямого заработка на выполнении отделки застройщики не получают, поскольку предлагают ее покупателям практически по себестоимости. Зато благодаря наличию такой опции они увеличивают динамику продаж, что положительно сказывается на реализации проекта", - говорит Наталья Шаталина.Популярность отделки и в будущем будет достаточно высокой, особенно в сегменте недорогого жилья, где покупатели наиболее чувствительны к цене. Однако, само предложение квартир с ремонтом от застройщика может снизиться на фоне долевой реформы, считает руководитель МИЭЛЬ-Новостройки."С одной стороны, переход на эскроу-счета приведет к росту себестоимости строительства, то есть застройщики будут постепенно повышать стоимость квартир. С другой стороны, возможности покупателей весьма ограничены, большинство не могут себе позволить увеличения стоимости квартиры на этапе покупки", - поясняет она.Новые правила могут подтолкнуть застройщика к отказу от отделки для того, чтобы сдавать быстрее дома и иметь возможность получать деньги с эскроу-счета, соглашается Анна Соколова.Директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" напротив считает, что в перспективе пяти лет застройщики в основном будут предлагать покупателям полностью готовые к заселению квартиры."Переход на эскроу-счета может быть лишь одним из не самых важных факторов. Но главным двигателем тренда правильнее считать нежелание все большего числа людей тратить дополнительные силы, средства и время на ремонт "не как у всех", - считает эксперт. По его мнению, вырастет не только доля квартир с отделкой, но и меблированных.По мнению аналитиков "БЕСТ-Новострой", более сильное влияние на долю квартир с отделкой будут оказывать требования и возможности покупателя и увеличение доли сделок с привлечением ипотеки.Положение дел будет зависеть от того, каким будет спрос на квартиры с отделкой, соглашается Сергей Нюхалов. Пока переход на проектное финансирование никак не повлиял на число квартир с ремонтом, главную роль здесь играет спрос. Однако делать окончательные выводы можно будет после того, как основная часть девелоперов станут строить по новым правилам.