Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Национального собрания Венгрии Ласло Кевером предложил создать межпарламентскую комиссию. В ее рамках будет обсуждаться социально-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество двух стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Национального собрания Венгрии Ласло Кевером предложил создать межпарламентскую комиссию. В ее рамках будет обсуждаться социально-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество двух стран.Отношения России и Венгрии динамично развиваются, отметил спикер Госдумы. За прошлый год товарооборот вырос на 30%, уточнил Володин.Он призвал венгерского коллегу развивать отношения по линии профильных комитетов. Председатель нижней палаты напомнил, что Дума уже создала межпарламентские комиссии с Германией, Францией, Сербией и другими странами.Такую же структуру Володин предложил создать между Россией и Венгрией. Отношения Москвы и Будапешта благодаря этому будут развиваться эффективнее, уверен спикер Госдумы.Глава Нацсобрания Венгрии идею российского коллеги поддержал. Ожидается, что соглашение о создании межпарламентской комиссии будет подписано в ходе визита Ласло Кевера в Москву.Напомним, Вячеслав Володин во главе парламентской делегации накануне прибыл в Казахстан на IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Всего в мероприятии примут участие представители 60 стран, в том числе 39 спикеров и 12 вице-спикеров.Ранее спикер Госдумы провел переговоры с главойМажилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным. Володин призвал сближать нормативно-правовые базы евразийских стран. Создавая Евразийский экономический союз, Россия внесла изменения в 48 федеральных законов, 44 правительственных актов, а также 10 президентских указов, отметил спикер Госдумы.