Дело Скрипаля получило новый неожиданный поворот, когда в СМИ появилась информация о новых жертвах отравляющего вещества новичок. В Великобритании захотели, судя по всему, воспользоваться этим обстоятельством для организации очередной провокации в то время, когда бывший российский разведчик и его дочь окончательно перестали выходить на связь.

Дело Скрипаля получило новый неожиданный поворот, когда в СМИ появилась информация о новых жертвах отравляющего вещества новичок. В Великобритании захотели, судя по всему, воспользоваться этим обстоятельством для организации очередной провокации в то время, когда бывший российский разведчик и его дочь окончательно перестали выходить на связь.Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обещало стать одной из самых громких историй десятилетия, которая приведет к невероятно масштабным сдвигам в международной политике. Это впечатление усилило реакция британской стороны, которая не дожидаясь каких-либо результатов расследования поспешила обвинить в произошедшем Россию.Все обвинения закончились пшиком, а Сергей и Юлия Скрипаль пропали из поля зрения широкой общественности. Людей, тем временем, начали отвлекать новыми поворотами в этом запутанном деле. В частности, в Великобритании появились новые жертвы отравляющего вещества новичок.Одним из них оказался Чарли Роули. Как и большинство фигурантов этого дела, он выжил после контакта с "самым смертоносным боевым ядом в мире". Это обстоятельство дало возможность в очередной раз попытаться втянуть в скандал Россию. Так, по сообщению британских журналистов, пострадавший захотел судиться с Москвой и потребовать от нее компенсацию в один миллион фунтов стерлингов, передает .Однако довольно быстро выяснилось, что и в этом вопросе СМИ Великобритании покривили душой. Оказалось, что еще в апреле с Чарли Роули встретился Александр Яковенко, который на тот момент занимал пост посла России в этой стране.Еще в тот момент российская сторона однозначно поддержала мужчину в его праве узнать правду о произошедшем. При этом, как заметил дипломат, нашу страну в произошедшем Роули не обвиняет.Отметим, последние новости о заставляют многих экспертов усомниться в том, что Великобритания действительно заинтересована в поиске истины. Складывается ощущение, что для Лондона важнее обвинить Москву и отвлечь общественное внимание от актуальных проблем страны, переключив его на обсуждение обстоятельств этой запутанной истории.