Это участок со 162 по 169 км М-7. Вниманию автомобилистов! Будут закрыты левые повороты и ликвидирован светофор на пересечении с дорогой Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики

Это участок со 162 по 169 км М-7. Вниманию автомобилистов! Будут закрыты левые повороты и ликвидирован светофор на пересечении с дорогой Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние ДворикиИзменить направление движения можно будет на новых одноуровневых развязках с отнесёнными левыми поворотами: в сторону Владимира – на 162-м км, в сторону Москвы – на 167-м км.Изменение схемы дорожного движения позволит ликвидировать очаг аварийности на этом участке. С 2017 года на нём зарегистрировано 7 дорожных происшествий, в которых 9 человек получили ранения, сообщает пресс служба администрации области