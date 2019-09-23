Любимцу владимирской публики исполняется 55!

Любимцу владимирской публики исполняется 55! Напомним, Молдалиев ворвался в мейнстрим музыкальной эстрады, став лауреатом первой премии Всесоюзного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-91». С тех пор известен как певец и композитор, лауреат множества исполнительских и композиторских конкурсов, выпустил несколько дисков, такие как «Берег надежд», «Иди за мной», «Ночь и день», «Услышь сердцем», «Мир грез», "Блуждающие звёзды" и другие. Ежегодно, в канун Рождества на сцене ДКМ А.Молдалиев собирает не только известных владимирских артистов, но и представляет публике молодых исполнителей. Сейчас музыкант готовит юбилейный концерт, который запланирован на 18 октября."Радио России-Владимир"