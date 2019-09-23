Жена и дети бывшего сотрудника Администрации президента России Олега Смоленкова, объявлены в розыск как пропавшие без вести.

Жена и дети бывшего сотрудника Администрации президента России Олега Смоленкова, объявлены в розыск как пропавшие без вести. Как сообщает ТАСС, в базе данных МВД среди разыскиваемых лиц появились имена Антонины Смоленковой и ее детей. Ранее сообщалось о том, что объявлен розыск самого Олега Смоленкова, так как он тоже считается пропавшим без вести.Американские СМИ утверждают, что разведка США вывезла в 2017 году ценного российского агента из-за угрозы его разоблачения. Примерно в это же время Олег Смоленков выехал из России в Черногорию, после чего его следы теряются.