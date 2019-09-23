Сергея Степанченко зрители знают и любят по многим известным фильмам и спектаклям легендарного Ленкома. В Судьбе человека актер, родившийся в селе Черниговка Приморского края, рассказывает о том, какими причудливыми тропами вела его жизнь к сцене одного из главных театров страны.

Сергея Степанченко зрители знают и любят по многим известным фильмам и спектаклям легендарного "Ленкома". В них актер часто появлялся вместе с Александром Абдуловым.Однако со Степанченко они были не просто коллеги – их связывала настоящая, крепкая мужская дружба. Когда Абдулова не стало, у Сергея, по его признанию, "было такое ощущение, будто полголовы снесли или из груди вырвали кусок сердца, и на этом месте навсегда осталась холодная пустота".В "Судьбе человека" актер, родившийся в селе Черниговка Приморского края, рассказывает о том, какими причудливыми тропами вела его жизнь к сцене одного из главных театров страны.В детстве он был хорошо знаком сотрудникам местной комнаты милиции, а затем едва не стал студентом хабаровского института физкультуры. Однако судьба "вывела" его в артистическую сферу: Степанченко поступил на режиссерский факультет Института культуры в Хабаровске, в то же время он снимался в массовках и почувствовал вкус к актерской профессии.Поэтому когда его отчислили, Степанчеко не расстроился: уехал во Владивосток и поступил на актерский факультет в Дальневосточный институт искусств.В драмтеатр Сызрани он поехал по приглашению главного режиссера уже с семьей: большая редкость в актерской среде, но у Степанченко – тот редкий случай, когда сильная влюбленность в 19 лет стала судьбой.Он женился на Ирине на первом курсе института, и с тех пор они идут по жизни рука об руку. Жена, признается актер, ему верная спутница – соратница и помощница все эти годы.То, что он нашел незнакомку, в которую влюбился с первого взгляда, увидев ее в кафе, Сергей называет невероятной удачей. Счастливый билет вытащил он и когда Марк Захаров, прослушав Степанченко, тут же пригласил провинциального актера из Сызрани в Ленком.В беседе с Борисом Корчевниковым актер признается, что судьба посылала ему много счастливых моментов, но и он сам всегда был готов вцепиться в них и использовать по максимуму.На каком острове отыскал Сергей свою прекрасную незнакомку? Почему не смог сразу приступить к работе в Ленкоме? Что он читал Марку Захарову на прослушивание, кого называет своей кинематографической мамой, и что вспоминает о дружбе с Александром Абдуловым?В "Судьбе человека" — актер Сергей Степанченко.