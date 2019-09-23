В статье кратко описаны услуги портала Avtoarenda.ru по оказанию помощи в поиске оптимальных вариантов аренды автомобилей и спецтехники.

Наличие в личной или корпоративной собственности автомобилей и другого транспорта позволяет решить многие вопросы и задачи, особенно в таком большом мегаполисе, как Москва, где большое количество протяженных транспортных магистралей. Однако часто встречаются ситуации, когда транспорт необходим эпизодически и совершенно невыгодно приобретать авто в собственность по экономическим соображениям.

В таких ситуациях выгодно арендовать транспортное средство или специальную технику на определенное время, что дает возможность решить кратковременные проблемы, связанные с необходимостью привлечения транспорта. Такие услуги сегодня можно получить в столице у многих компаний, специализирующихся на аренде автомобилей и другой движущейся техники.

Сложность для клиентов заключается в выборе подходящей компании с наиболее выгодными условиями. Ведь возможности и условия сдачи в аренду у каждого из арендодателей могут значительно отличаться. Это касается парка сдающейся в аренду техники, условий сдачи, формы оплаты и т.п.

Для облегчения поиска компании по сдаче в аренду авто портал Avtoarenda24.ru предоставляет своим посетителям широкие возможности по поиску наиболее оптимального варианта под конкретные задачи. На сайте собрана информация о большом количестве компаний-арендодателей и их предложениях.

С помощью данного сервиса можно подобрать оптимальный вариант по аренде легкового и грузового автомобиля, спецтехники, автобуса или эвакуатора в качестве частного или юридического лица. Для облегчения процесса подбора предусмотрена возможность введения информации об арендаторе и желаемых параметрах автомобиля или другой техники. К таким параметрам относятся: класс авто, привод, количество мест в салоне, тип КПП, суточный пробег, ограничения по территории и другие.

В соответствии с введенными данными происходит сортировка предложений и выводятся для просмотра только те из них, которые удовлетворяют введенным требованиям. Можно также по каждой позиции осуществить сравнение разных предложений и выбрать наиболее подходящий вариант.

Наличие этого портала значительно облегчает процедуру поиска варианта аренды автомобиля или специальной техники для всех категорий арендаторов, находящихся постоянно или временно в столице РФ. Услугами этого удобного сервиса уже воспользовалось множество клиентов, которые смогли подобрать для себя оптимальный вариант аренды авто.