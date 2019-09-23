Главный вопрос, который сейчас волнует всех москвичей - когда же потеплеют батареи в квартирах? Синоптики прогнозируют в столице заморозки, уже этой ночью температура может опуститься до минус одного. Коммунальные службы обещают: в этом году тепло придет в дома раньше обычного. Сколько еще ждать?

Главный вопрос, который сейчас волнует всех москвичей — когда же потеплеют батареи в квартирах? Синоптики прогнозируют в столице заморозки, уже этой ночью температура может опуститься до минус одного. Коммунальные службы обещают: в этом году тепло придет в дома раньше обычного. Сколько еще ждать?За тем, как тепло растекается по трубам, здесь наблюдают круглосуточно. Центральная диспетчерская "МОЭК" — сердце отопительной системы столицы. Пятнадцать ТЭЦ, одна гидроэлектростанция, сотни километров магистралей паутиной соединяют школы, больницы, детские сады. Там батареи уже начали нагреваться.Во все поликлиники тепло уже дали. В "МОЭК" заявляют: они подключили больше 80 процентов всех соцобъектов. Перестали мерзнуть и жители 2500 домов, которые входят в общую с ними сеть. Остальным нужно потерпеть — немного."Тепло в жилые дома и в целом в городе включается тогда, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет составлять ниже восьми градусов", — говорит руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов."Барическая пила", которая всю прошлую неделю испытывала москвичей на прочность перепадами давления, сменилась резкими заморозками. Погоду лихорадит. Одни районы засыпает град размером с пятирублевую монету, в других — снег стеной.В МЧС выпустили штормовое предупреждение. Накануне сильный ветер перевернул катер на Москве-реке, повалил три дерева. А в Шереметьеве из-за него от грузчиков убежал багаж.Бабьего лета пока ждать не приходится, поэтому жители столицы раньше времени достали зимние вещи.- Мерзну, если честно, поэтому и кофе пью.- А как еще согреваться, что-нибудь придумали?- Пока нет, теплее одеваться только.Для некоторых туристов такая капризная столичная погода стала большим открытием.- Очень, очень холодно!Другие были готовы ко всему.- Не мерзнете?- Нет, вы что, видите — в пуховике. Нормально, классно!Синоптики во всем винят антициклон и просят одеваться теплее."Ночные температуры будут около нулевой отметки, даже в Москве мы прогнозируем температуру от минус одного до плюс двух градусов. Это прохладная погода, она ниже нормы примерно на 4-5 градусов, более соответствует середине октября", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Повышенный желтый уровень погодной опасности продлится в столице до конца рабочего дня. А уже завтра, как уверяют синоптики, ветер стихнет и выглянет солнце. Правда, потепления ждать не приходится — температура воздуха не поднимется выше плюс 7-9 градусов всю неделю.Команду включить отопление в жилых домах энергетикам уже дали. На запуск системы в полную силу уйдет еще два-три дня.