82-летний Зигмунд Йен, первый немец, полетевший в космос, скончался.

82-летний Зигмунд Йен, первый немец, полетевший в космос, скончался. С его смертью, сообщил глава Германского аэрокосмического центра DLR Паскаль Эренфройнд, страна потеряла признанного ученого и инженера, который всегда ратовал за использование космоса в мирных целях.Йен полетел в космос в 1978 году. Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским он отправился на корабле "Союз-31" к орбитальной станции "Салют-6". Полет длился 7 суток 20 часов 49 минут 4 секунды.По возвращении – стал Героем СССР и ГДР.