Сотрудники СКР по Тверской области благодаря комплексу мероприятий, проведенных с соучастниками и свидетелями преступления, установили в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного широкой публике под псевдонимом Михаил Круг.

Сотрудники СКР по Тверской области благодаря комплексу мероприятий, проведенных с соучастниками и свидетелями преступления, установили в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного широкой публике под псевдонимом Михаил Круг.По данным следствия, 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери вечером в дом Михаила Круга в поселке Мамулино проникли двое мужчин с целью ограбления, один из них совершил убийство певца. Раскрыть в 2002 году преступление по горячим следам не удалось из-за отсутствия свидетелей и недостаточностью улик.Изучая материалы уголовного дела, следователи СКР восстановили мельчайшие подробности преступления. В ходе следствия по прошествии длительного времени опрашиваемые уже не могли воспроизвести детали случившегося. Рассматривались различные версии, такие как личные конфликты Круга, корыстные мотивы, в том числе совершение преступления лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. Следователи проверили каждого знакомого певца, людей, связанных с организацией гастролей и концертов исполнителя, а также всех жителей поселка.В поле зрения правоохранительных органов попали члены местной банды "Тверские волки". Один из членов ОПГ Александр Агеев полностью отрицал свою вину, прямых доказательств, свидетельствующих о его причастности, на тот момент не было.В 2019 году следствие по делу возобновилось в рамках осуществления деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет.У следователей появилась новая информация об обстоятельствах убийства Михаила Круга, были установлены лица, причастные к совершению преступления.В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор этапировали осужденных к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств членов банды "Тверские волки" Александра Агеева и Александра Осипова.В ходе допроса Агеев признался, что проник в дом Михаила Круга с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым. По словам Агеева, убивать певца никто не собирался.Он рассказал, что по указанию криминального авторитета города Твери по кличке Лом, погибшего в 2006 году, он вместе с Веселовым должен был проникнуть в дом певца, который, в тот вечер не должен был находиться дома.Преступники собирались вынести из дома антиквариат и ценности, после чего скрыться. Заказчик подразумевал, что Михаил Круг обратится к нему за помощью, тот "найдет" украденное, после чего певец станет ему обязанным и будет регулярно выплачивать часть концертных гонораров.Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись, застав грабителей врасплох. Веселов, не задумываясь, решил устранить препятствия, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Круг, Веселов выстрелил в него дважды из пистолета "ТТ" калибра 7,62 мм, после чего застрелил собаку, охранявшую холл. Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Певец умер в больнице города Твери.Веселов был убит в марте 2003 года другим участником банды "Тверские волки" Александром Осиповым (Осипов младший), также в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы.По словам Осипова, он убил Веселова из мести за смерть Михаила Круга. Он сообщил, что был лично знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Тверской области.Показания Александра Агеева были полностью проверены и подтверждены доказательствами по уголовному делу. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца, следствие прекратило уголовное дело и уголовное преследование.