Один человек пострадал и ещё один погиб в результате ДТП во Владимирской области сегодня утром. Страшная авария произошла по дороге в Гусь-Хрустальный недалеко от Курлово.
Один человек пострадал и ещё один погиб в результате ДТП во Владимирской области сегодня утром.
Страшная авария произошла по дороге в Гусь-Хрустальный недалеко от Курлово. Там дорогу не поделили 3 легковых автомобиля - ВАЗ 2112, иномарка КИА и ВАЗ 10-ой модели. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. Подробности уточняются.