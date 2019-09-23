Один человек пострадал и ещё один погиб в результате ДТП во Владимирской области сегодня утром. Страшная авария произошла по дороге в Гусь-Хрустальный недалеко от Курлово.

Один человек пострадал и ещё один погиб в результате ДТП во Владимирской области сегодня утром.Страшная авария произошла по дороге в Гусь-Хрустальный недалеко от Курлово. Там дорогу не поделили 3 легковых автомобиля - ВАЗ 2112, иномарка КИА и ВАЗ 10-ой модели. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Что стало причиной ДТП пока неизвестно. Подробности уточняются.