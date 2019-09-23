Зима близко: в западной части России выпал первый снег, а в некоторых городах центра страны можно было наблюдать самую настоящую метель. В ближайшие дни будет довольно холодно, синоптики призывают автомобилистов к внимательности на дорогах.

Зима близко: в западной части России выпал первый снег, а в некоторых городах центра страны можно было наблюдать самую настоящую метель. В ближайшие дни будет довольно холодно, синоптики призывают автомобилистов к внимательности на дорогах.Такие кадры утром снимали жители Свердловской и Челябинской областей: заряды снега фиксировались даже в крупных городах. В Екатеринбурге ухудшение погоды, судя по отзывам пользователей Интернета, привело к образованию многокилометровых пробок. Причем в некоторых районах снег лег. Например, окрестности Златоуста сегодня утром выглядели совсем по-зимнему. Впрочем, Златоуст находится на высоте около полукилометра над уровнем моря, поэтому температура ниже, и снег тает не так быстро, как на равнине.На Урале такие катаклизмы в сентябре, все же, не так удивляют. А вот сентябрьские снегопады в центре страны, конечно, шокировали. Подобные видео размещали в соцсетях жители Москвы и Московской области. Интересно, что метеостанции региона снегопада не зафиксировали, только снежную крупу местами. В Подмосковье единственным исключением стал аэропорт Шереметьево, где в 13:30 вместе с дождем прошел кратковременный снег.Но, безусловно, ярче всего проявило себя похолодание накануне в Иванове — там бушевала самая настоящая метель. Видимость временами составляла менее двух километров. Автомобилистам после снегопада пришлось доставать из багажников щетки.22 сентября заряды снега отмечались практически на всей территории Северо-Западного федерального округа, кроме самых западных регионов, в Предуралье, Волго-вятском регионе, на севере Западной Сибири, в Верхневолжье и в северных районах Среднего Поволжья. В результате местами в Архангельской области, Пермском крае и республике Коми образовался временный снежный покров.На интерактивной карте видно, что на большей части Европейской России — от Русского Севера до междуречья Волги и Дона — температура на высоте облакообразования продолжает оставаться отрицательной. Температурный фон на 5-7 градусов ниже положенного и соответствует климатическим показателям второй половины октября. В таких условиях осадки кое-где могут переходить в смешанную фазу, но наибольшая вероятность этого все-таки в северной и восточной части Европейской России.В Москве сегодня по-октябрьски пасмурно, холодно и ветрено, пройдет кратковременный дождь, днем не выше плюс 6-8 градусов. Вечером местами небольшой дождь, посвежеет до плюс 4 градусов. В ночные часы температура понизится до плюс 2 градусов, а местами и до ноля. Сохраняется вероятность перехода дождя в снег.Москва в ближайшие дни будет находиться в тылу циклона. 24 и 25 сентября не обойдется без небольших локальных дождей, дневная температура всего плюс 6-7 градусов. Начиная с 26 сентября, инициатива в атмосфере станет постепенно переходить к антициклону, благодаря чему постепенно распогодится, а после полудня столбики термометров могут добраться до 10-градусной отметки.