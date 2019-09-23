Внучка Михаила Боярского призналась, что длительное время не принимала свое тело. Девушка изнуряла себя диетами в погоне за стройной фигурой.

Внучка Михаила Боярского призналась, что длительное время не принимала свое тело. Девушка изнуряла себя диетами в погоне за стройной фигурой.Родственница знаменитого артиста рассказала, что задумалась о похудении, когда ей исполнилось 17 лет. Екатерина находила различные диеты в социальных сетях и старалась неукоснительно следовать им."Из того, что помню, в день можно было есть только яблоко и пить воду", – рассказала девушка. Благодаря такой строгой диете она смогла сбросить десять килограммов. Несмотря на это внучка артиста все равно оставалась недовольна фигурой."Состояние было ужасное, настроения и сил не было. Учителя, родители и друзья в один голос говорили мне, что я слишком худая, но мне не нравилось, как я выгляжу", – цитирует родственницу .К счастью, Екатерина успела вовремя остановиться. Сейчас девушка старается не ограничивать себя в еде, так как такие запреты, по ее мнению, могут привести к перееданию. Кроме того, внучка актера регулярно посещает спортзал, где она занимается под руководством фитнес-тренера.