Неожиданно один из мужчин выхватил баллон, а второй стал угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего злоумышленники скрылись на автомобиле...

Сотрудники уголовного розыска УУР ГУ МВД России по г. Москве, ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали двоих приезжих по подозрению в разбойном нападении на курьера.В полицию поступило сообщение о разбойном нападении на проспекте Вернадского. Потерпевший – 33-летний мужчина, работающий курьером, рассказал, что он доставил товар - баллон для газового оборудования, к подъезду одного из домов на проспекте Вернадского. Его встретили двое неизвестных мужчин. Неожиданно один из них выхватил баллон, а второй стал угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего злоумышленники скрылись на автомобиле.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и на Проспекте Вернадского задержали подозреваемых. Ими оказались 23 и 25-летние приезжие.Следователем ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93