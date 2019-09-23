Уроженка Лакинска, Вера Муратова установила рекорд России и выиграла "золото" Кубка страны по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Уроженка Лакинска, Вера Муратова установила рекорд России и выиграла "золото" Кубка страны по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).Соревнования сейчас проходят сейчас в Алуште.Вера показала результат 136 кг в новой для себя весовой категории "79 кг". Ранее Муратова выступала в весе "86 кг".Другая спортсменка Надежда Сычёва, также выступающая на Кубке за Владимирскую область, стала второй с результатом 110 кг в весовой категории "67 кг".Ранее Анастасия Мамадамирова выиграла золотую медаль Кубка в весовой категории "50 кг".Все три спортсменки являются воспитанницами владимирской областной Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (САШ по ПСВС). Кубок России по спорту ПОДА (пауэрлифтинг) стартовал в Алуште 16 сентября 2019 года и продлится до 22 сентября. В соревнованиях участвуют более 120 спортсменов из 36 регионов страны, сообщает Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области