Военно-морские учения стран бассейна Красного моря под названием Красная волна – 2 начались в Саудовской Аравии. Принимают участие части ВМС из Иордании, Египта, Судана, Джибути, Йемена, Сомали и Саудовской Аравии, а также военно-воздушные силы последней.

Военно-морские учения стран бассейна Красного моря под названием "Красная волна – 2" начались в Саудовской Аравии. Принимают участие части ВМС из Иордании, Египта, Судана, Джибути, Йемена, Сомали и Саудовской Аравии, а также военно-воздушные силы последней.По словам командующего Западным флотом королевства адмирала Сакра аль-Харби, маневры предназначены для обмена опытом и укрепления морской безопасности стран – участниц учений.Количество участвующих военнослужащих неизвестно. Учения продлятся до 26 сентября.В конце 2018 года представители семи государств на встрече в Эр-Рияде одобрили создание нового альянса. Саудовская Аравия, Египет, Джибути, Сомали, Судан, Йемен и Иордания заявили тогда, что объединяются для безопасности в регионе, передает ТАСС.