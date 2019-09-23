Надуманными и основанными на размытых критериях общими тезисами назвал министр обороны России Сергей Шойгу заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России. Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам, - считает Шойгу.

Надуманными и основанными на размытых критериях общими тезисами назвал министр обороны России Сергей Шойгу заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России. "Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам", — сказал Шойгу в интервью "МК".По словам главы Минобороны, какое-то время назад было модно говорить, что наше сельское хозяйство — "черная дыра", которая поглощает все вкладываемые в нее деньги, не давая никакой отдачи. Сейчас, говорит Шойгу, об этой "черной дыре" почему-то больше не говорят, а гордятся тем, что у нас большие урожаи, что страну мы кормим сами. Но едва ли это стало бы возможным, если бы в сельское хозяйство ранее не вложили значительные инвестиции, отмечает министр.Вооруженные силы России, напомнил Шойгу, уже были сокращены почти в два раза, а теперь военным "предлагается руководствоваться некими размытыми критериями — много, необоснованно много, чрезмерно много". Таких единиц измерения, по словам Шойгу, он не знает.Поэтому, считает министр, нужно "обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела". А разговоры об "избыточных расходах на оборону", по его словам, — дань давно прошедшей моде. Подытоживая, Шойгу процитировал высказывание известного сатирика о "споре о вкусе устриц с теми, кто их ел".