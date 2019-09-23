На одном из жилых домов в центре Перми появится портрет известного музыканта, уроженца города.

Дом будет украшен изображением шансонье Сергея Наговицына. Пока на здании на перекрестке улиц Крисанова и Петропавловская появились контуры нового арт-объекта, пишет портал "Мой город – Пермь".Музыкант будет изображен в полный рост. Изображение планируется дополнить строчками из песни Наговицына "Дайте мне то".Сергей Наговицын скончался в ноябре 1999 года в возрасте 32 лет от остановки сердца. Возможно, создание граффити приурочено к 20-летию со дня смерти музыканта.