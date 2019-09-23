Американский президент Дональд Трамп заявил, что всегда открыт и готов ознакомиться с планом Ирана по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Однако, по его словам, у него не запланировано никаких встреч с иранским руководством на полях проходящей в Нью-Йорке 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "всегда открыт" и готов ознакомиться с планом Ирана по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Однако, по его словам, у него не запланировано никаких встреч с иранским руководством на полях проходящей в Нью-Йорке 74-й сессии Генассамблеи ООН.О намерении Ирана представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива в сотрудничестве с другими странами региона ранее заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани. Тем временем, генеральный директор Организации портов и судоходства иранской провинции Хормозган Аллахморад Афифипур заявил, что власти Ирана вскоре отпустят задержанный британский танкер Stena Impero. Через 65 дней после задержания судно выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды.Дональд Трамп также сообщил, что готов обнародовать содержание своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским — этого на днях потребовал от американского президента бывший вице-президент США Джо Байден. Трамп пообещал "решить, как его опубликовать", передает РИА Новости. Ранее Трамп рассказал журналистам, что его пресловутая беседа с Зеленским "носила в основном поздравительный характер" в связи со вступлением последнего в должность главы государства, а также касалась борьбы с коррупцией на Украине, в которой замешаны граждане США.По сообщению The Wall Street Journal, в телефонном разговоре с Зеленским в июле этого года Трамп "не менее восьми раз" пытался давить на своего собеседника с целью побудить Киев открыть расследование в отношении якобы замешанного в коррупции на Украине Хантера Байдена — сына экс-вице-президента.Трамп и его адвокат, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, требуют от Киева разобраться с делом украинской газовой компании Burisma Group, членом правления которой был Байден-младший. Джулиани за год пять раз встречался с помощником украинского лидера Андреем Ермаком, требуя дать ход расследованию по этому делу.От Киева требуют выяснить, имел ли место в 2016 году сговор тогдашних властей Украины с Демократической партией США с целью опорочить сотрудников предвыборного штаба Трампа. Джо Байден — предполагаемый кандидат в президенты США от Демократической партии и самый сильный соперник Трампа на предстоящих выборах 2020 года.