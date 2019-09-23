В матче десятого тура российской премьер-лиги Динамо дома проиграло Сочи со счетом 2:3. Главный тренер московской Дмитрий Хохлов заявил, что не справился, а также высказался о возможной отставке.

В матче десятого тура российской премьер-лиги "Динамо" дома проиграло "Сочи" со счетом 2:3. Главный тренер московской Дмитрий Хохлов заявил, что не справился, а также высказался о возможной отставке."Если в ближайших турах мы не справимся, то я объявлю об отставке, – приводит слова Хохлова "Чемпионат.com". – Сейчас "Динамо" находится на дне таблицы. Что еще нужно сделать, чтобы я сказал, что у меня не получилось? Ничего не нужно делать, у меня действительно не получилось. Подам ли в отставку? Скоро все узнаете".Напомним, "Динамо" с десятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Сочи" расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре чемпионата России подопечные Дмитрия Хохлова 28 сентября на выезде сыграют с "Ростовом", а сочинцы 30 сентября примут "Ахмат".