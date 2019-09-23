Переправа через Керченский пролив вновь в центре информационной повестки. В Сети сообщили о трещине на Крымском мосту. Ремонтировать конструкцию якобы опасаются.

Переправа через Керченский пролив вновь в центре информационной повестки. В Сети сообщили о трещине на Крымском мосту. Ремонтировать конструкцию якобы опасаются.О неполадках на переправе последнее время сообщается все реже. Раньше украинцы и им сочувствующие постоянно твердили о проблеме Крымского моста и его неминуемом обрушении. С приближением открытия железной дороги через Керченский пролив эта тема вновь стала актуальной.В Сети появилось сообщение о трещине на Крымском мосту. На своей странице в "Твиттер" его опубликовал пользователь Крымский Республиканцем. "Ходит слушок, что у оккупантов треснул мост, ну тот который через Керченский пролив", – написал он.По его словам, ремонтировать переправу в России опасаются, поскольку это может привлечь внимание СМИ. Говорить о проблемах Крымского моста, написал пользователь, также не хотят, "ибо Россия построила мост, а он валится".Мнения комментаторов разделились. Одни заявили, что он не только треснет, но и "просядет развалившись". Пользователь с ником Беляш с сионизмом напомнил, что возводить не рискнули даже советские строители. "Вопрос времени, когда придет в негодность. В любой момент", – написал комментатор.Другие пользователи отреагировали на пост Крымского Республиканца с юмором и иронией. "Как может треснуть картинка с Мосфильма?"– заметил Tvorite S Nami. В свою очередь, комментатор с ником Игорь усомнился в умственных способностях автора поста о трещине на Крымском мосту.А Чудак-Человек отметил, что у украинцев трещит уже второй год. "Только не мост, в шароварах что-то", – пошутил пользователь.Автомобильное движение по открыли в мае прошлого года. В ближайшие месяцы по переправе поедут поезда. Они соединят полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами.