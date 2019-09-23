Маше Распутиной – 55 лет. Но она еще – самый сок! Стройная, сексуальная, чувственная – она знает толк в мужчинах. Тем более, талантливых и молодых.

Маше Распутиной – 55 лет. Но она еще – самый сок! Стройная, сексуальная, чувственная – она знает толк в мужчинах. Тем более, талантливых и молодых.Маша Распутина стала хедлайнером музыкального фестиваля "Барахатный сезон" в сочинском отеле "Жемчужина". Но выступала она только в один из дней, а во время другого наслаждалось концертом из зала.Из всего обилия звезд, больше всего Машу потряс юный внук Эдуарада Хиля, которому всего 22 года. "Твои 22 мне нравятся", – сказала 55-летняя Распутина то ли в восторогом, то ли с завистью .Эдуард Хиль-мадщий – парень высокий, яркий, видный."Мне его выступление очень понравилось! – призналась Маша. – Хороший парень! Ему, правда, немножко раскованности не хватает, свободы действий на сцене". Впрочем, Маша с ее темпераментом у характером и не таких расковывала. К тоже, у юного артистка, как оказалось, пока нет девушки – он весь в искусстве! Так что к Марии стоит присмотреться – чем она хуже Бабкиной и Гора?!Корреспонденты передали слова внук Хилю. Довольный певец ничтоже сумняшеся расплылся в улыбке. "На самом деле я еще не знаю, буду ли продолжать выступать дальше! – цитирует Эдуарда Хиля-младшего портал . Я только недавно закончил институт. Мне нужно определиться, что делать дальше. Не исключаю варианта, что закончу с выступлениями.