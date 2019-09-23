Украинская общественность и экспертное сообщество отмечали, что Петр Порошенко, будучи президентом страны, страдает от своеобразной болезни. Люди ожидали, что после ухода с поста главы государства политик придет в норму, однако ситуация только ухудшилась, о чем свидетельствуют последние новости.

Украинская общественность и экспертное сообщество отмечали, что Петр Порошенко, будучи президентом страны, страдает от своеобразной "болезни". Люди ожидали, что после ухода с поста главы государства политик придет в норму, однако ситуация только ухудшилась, о чем свидетельствуют последние новости.Тяжелый недуг, от которого страдает сам Петр Порошенко, его окружение и те, кто всерьез воспринимает его слова, заключается в том, что политик часто произносит слова, не находящие подтверждения в реальности. Иными словами, экс-президент Украины попадался на вранье.Ожидания, что политик оставит подобный подход после ухода с поста президента, не оправдались. "Господин Порошенко, покинув президентское кресло, стал врать еще больше. Видимо, имея депутатский иммунитет, он понимает, что наказания за его пустословие не последует – по крайней мере, пока", – цитирует советника главы Луганской народной республики Родиона Мирошника.Материал дополняется.