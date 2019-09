Американский актер Сид Хэйг (настоящее имя Сидней Эдди Мосесян) умер на 81-м году жизни.

Американский актер Сид Хэйг (настоящее имя Сидней Эдди Мосесян) умер на 81-м году жизни.Об этом мировую общественность проинформировала вдова Мосесяна Сьюзэн в Instagram. Женщина написала, что супруг, который скончался 21 сентября, был ее лучшим другом, обожал семью, друзей и поклонников. Она не сообщила причин смерти мужа.Посмотреть эту публикацию в InstagramOn Saturday, September 21, 2019, my light, my heart, my true love, my King, the other half of my soul, Sidney, passed from this realm on to the next. He has returned to the Universe, a shining star in her heavens. He was my angel, my husband, my best friend and always will be. He adored his family, his friends and his fans. This came as a shock to all of us. We, as a family, are asking that our privacy and time to mourn be respected. Sidney Eddie Mosesian 7/14/39 — 9/21/19 Husband, Father, Grandfather, Friend. Goodnight, my love. We will find each other again, next time. I love you.Публикация от Sid Haig (@sidhaigsays) 23 Сен 2019 в 2:07 PDTХейг снялся в 130 кинофильмах, наиболее известные из которых "Убить Билла-2", "Костяной томагавк", "Изгнанные дьяволом", "Джеки Браун".